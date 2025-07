Funkcionář Tomáš Rosický. 5 nejdražších hráčů, kteří přišli do Sparty v jeho éře sportovního ředitele

Část 1 / 6



Sparta s Tomášem Rosickým na pozici sportovního ředitele koupila už pěknou spoustu hráčů, ovšem ne vždy se jednalo o vydařené investice. Které Rosického posily byly nejdražší a jak si na Letné vedly? Na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 5. Markus Solbakken (Viking Stavanger) – cca 55 milionů korun Sparta loni v lednu hodně stála o záložníka Markuse Solbakkena a do norského Stavangeru za něj poslala asi 55 milionů korun. V jarní části sezony 2023/24 zasáhl do 12 střetnutí, ale do statistik si nezapsal žádný gól ani asistenci. Účet za posily. 5 nejdražších hráčů, které přivedl do Sparty během prvního angažmá kouč Priske. Přijdou další? Výkony skandinávského borce budily rozpaky, přesto dostal důvěru i na začátku ročníku 2024/25. V něm odehrál 13 ligových zápasů, z toho však jen pět v základní sestavě. Do statistik si zapsal jednu asistenci a také gól, kterým jako střídající hráč rozhodl prosincové domácí utkání s Bohemians (1:0). Další už ale nepřidal. Z Letné jej vyexpedovali na hostování do druholigové italské Pisy. Součástí dohody byla též opce na následný přestup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Dávid Hancko (ACF Fiorentina) – cca 64 milionů korun Talentovaný slovenský stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem loni v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což z reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Když šustily velké prachy. 8 stoperů, kteří odcházeli z české ligy do zahraničí za největší balík peněz Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. V srpnu 2022 ho za více než osm milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nímž má podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Veljko Birmančevič (Toulouse) – cca 82 milionů korun Sedmadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel předloni v létě na Letnou za přibližně 25 milionů korun na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. Jak by jim to spolu šlo? Takto by vypadala jedenáctka z nejdražších cizinců v české Chance lize Ve Spartě se rychle aklimatizoval a zařadil se k oporám sestavy. Ve 32 ligových zápasech předminulé sezony nastřílel 16 gólů a na 11 dalších nahrál. Není divu, že Letenští využili opce a hráče si loni v létě pojistili. V souhrnu za hostování a přestup za něj do Francie poslali asi 82 milionů korun. Podle portálu TransferMarkt to byl dobrý obchod, protože Birmančevičova tržní hodnota je nyní podstatně vyšší. V uplynulém ročníku odehrál 22 ligových utkání, dal čtyři branky a na dvě další nahrál, v jarní části sezony se ale dostává na hřiště převážně jako střídající hráč a nahlas se mluví o jeho odchodu z Letné. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Jan Kuchta (Lokomotiv Moskva) – cca 84 milionů korun Angažmá v Lokomotivu Moskva, kam zamířil v lednu roku 2022 a kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, kvůli válce na Ukrajině Jan Kuchta přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl od července 2022 nejprve na hostování za 24,5 milionu korun, které se přesně o rok později změnilo v přestup za 60 milionů korun. V součtu Letenští poslali do Moskvy za Kuchtu kolem 84 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Albion Rrahmani (Rapid Bukurešť) – cca 125 milionů korun O kosovského reprezentačního útočníka Albiona Rrahmaniho stála loni v létě Slavia, a i když nakonec do Prahy skutečně přišel, místo do Edenu zamířil na Letnou. Sparta za něj zaplatila přibližně 125 milionů korun, čímž se stal jedním z nejdražších ligových fotbalistů historie. Čekalo se od něj ale o trochu víc. V lize naskočil během premiérové sezony do 23 zápasů, ve kterých dal pět branek a na další dvě nahrával. Od poloviny prosince byl se svalovým zraněním na marodce, na jaře už ale opět nastupoval na hřiště, ale častěji jako náhradník. Foto: Profimedia.cz