Franzovi cizinci. 7 zahraničních fotbalistů, kteří letos hrají ligu za České Budějovice

Českobudějovický tým zatím nezvedl ani trenér František Straka. Ten má na soupisce i několik cizinců. Kteří z nich už letos zasáhli do ligového kolotoče? Podívejte se.

Největší aspirant na sestup z fotbalové ligy? Deset z deseti lidí řekne to stejné: České Budějovice. Dynamo se trápí a prohrává jedno utkání za druhým.

Devětadvacetiletý nigerijský křídelník na sebe poprvé v lize upozornil v Liberci. Nastupoval taky za Zlín, Plzeň, se kterou si zahrál i Ligu mistrů, Slavii, Baník a Mladou Boleslav. V září přišel coby volný hráč do Českých Budějovic, kde už dříve působil. Zatím ale zasáhl jen do dvou zápasů.

Quadri Adediran – Nigérie

Před několika měsíci svými výkony zaujal Slavii. Quadri Adediran se z Českých Budějovic skutečně stěhoval, místo do Prahy ale zamířil do Ostravy. Čtyřiadvacetiletý nigerijský forvard odehrál na jaře 14 zápasů za Baník, mezi ligové střelce se ale zapsal jen dvakrát. V úvodu letošního ročníku se vrátil do Dynama. Na podzim si připsal osm startů a dal jeden gól.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia