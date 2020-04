FOTOGALERIE: Osudové ženy Cristiana Ronalda. Která je nejhezčí? Rudolf Samec Cristiano Ronaldo není jen fenomenální fotbalista. Stejně dobře jako na hřišti si vede ofenzivní perla Juventusu Turín a portugalské reprezentace i u žen. 73 FOTOGRAFIÍ zobrazit galerii Znalci jeho profesionální kariéry nepočítají pouze góly a tituly, které Cristiano Ronaldo sbírá jako jiní pivní etikety, ale také holky, jež si zadováděly v jeho multimilionářské posteli. Kolik jich přesně bylo, to možná neví ani sám Cristiano, ale podle světových médií se dá mluvit o desítkách. Některé se Ronaldovým životem jen mihly a rychle zmizely, jiné významně zasáhly do jeho soukromí. Především jsou to krásky Nereida Gallardo, Bipasha Basu, Letizia Filippi, Nicole Minetti, Irina Shayk, Alessia Tadeshi, bulharská playmate Nikoleta Lozanovová a zatím posledním doplňkem hvězdného Portugalce je Georgina Rodriguez. Nabízíme vám je pěkně pohromadě, abyste mohli vybrat, která z nich je nejkrásnější. Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

