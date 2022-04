Navrhnout dobrý fotbalový dres není jen tak. Musí ctít tradici, ale přitom by měl mít moderní šmrnc. Této práce se už zkoušela zhostit řada designérů a jedním z těch, jimž se to povedlo, je Argentinec Emilio Sansolini, který vytvořil kolekci stejnokrojů světoznámých klubů. Jeho záměrem bylo stvořit klasický, jednoduchý a elegantní fotbalový dres. Podle našeho názoru se mu to podařilo na jedničku s hvězdičkou.