FOTO: Tak válí fotbaloví amatéři! Kouzlo vesnických hřišť a plácků z celé Evropy

„Co nejdál od Ligy mistrů“ – to bylo krédo, které ctil v letech 1998 – 2005 holandský fotograf Hans van der Meer. Proto se vydával na toulky po Evropě a fotil fotbalové zápasy v těch nejnižších soutěžích, na vesnických hřištích a pláccích, které mají k Lize mistrů tak daleko jako čeští politici ke svým voličům.

Sedm let brázdil Hans van der Meer kontinent, až nashromáždil tolik snímků, že z nich mohl sestavit knihu nazvanou European Fields, The Landscape of Lower Leaue Football. Snažil se kromě hráčů a hřiště, na kterém hrají, zachytit také okolní krajinu, která dodává fotbalu další rozměr.

Vedle knihy vznikla z fotografií také stejnojmenná výstava. Kromě nizozemského Rotterdamu ji mohli vidět návštěvníci v německém Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, italském Miláně, čínském Pekingu, belgickém Bruselu, v maďarské Budapešti, švýcarském Winterthuru či v polském Gdaňsku.

Zapomeňte teď na chvíli na prestižní ligové soutěže, nejlepší hráče a bouřící ochozy obrovských stadionů. Zveme vás na exkurzi na plácky, kde hrají ryzí amatéři, kteří se přes týden živí jako instalatéři, učitelé, prodavači, mechanici, pekaři nebo bankovní úředníci, a o víkendech společně bojují zadarmo v barvách jednoho fotbalového týmu proti podobně poskládaným mančaftům ze sousedních vesnic a městeček. Proč? Protože je to prostě baví…

Mimochodem – Van der Meer procestoval opravdu celou Evropu, takže v galerii najdete fotky i z České republiky a ze Slovenska.