Neklaplo to. 5 excelentních českých kanonýrů, kteří se nedokázali prosadit v… Stejně jako většina hokejistů, také oni toužili po tom, aby se prosadili v nejlepší hokejové lize na světě. I když se jim do NHL třeba povedlo probojovat, nezanechali za Atlantikem takový dojem, aby tam mohli pokračovat. Proto se vrátili do Evropy. | | 3 N/A