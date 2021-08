FOTO: Slavný stadion Maracaná se změnil. Přesto zůstal stejný

Estádio do Maracaná. Všem náruživým fotbalovým fanouškům by se při vyslovení tohoto jména měl zatajit dech. Býval to největší stadion na světě. Během finále mistrovství světa v roce 1950 pojal údajně až dvě stě tisíc diváků.