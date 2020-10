FOTO: Sexy kočka na kurtu. Amanda Anisimovová připomíná Annu Kurnikovovou

Teprve devatenáctiletá Amanda Anisimovová je považována za novou Annu Kurnikovovou. Její příjmení ji sice předurčuje k ruským předkům, Anisimovová se ale narodila v USA a má tedy americké občanství.

Rodačka z New Jersey před třemi lety vyhrála juniorku na US Open a loni se dostala dokonce do semifinále dospělého French Open. Na svém kontě má i jeden titul na okruhu WTA a o další chce zabojovat v Ostravě. V současné době je třicátou nejlepší hráčkou světa. A také jednou z nejkrásnějších tenistek planety. Ostatně, přesvědčte se o tom sami.