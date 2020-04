FOTO: Přítelkyně a ženy (ex)pilotů F1. Kdo má doma největší kočku?

Dánský pilot Kevin Magnussem vtrhl do Formule 1 v roce 2014 v barvách McLarenu. Následně se přes angažmá v Renaultu dostal v roce 2017 do svého současného působiště ve stáji Haas. Na kontě má už přes sto Velkých cen a jednou stál na stupních vítězů. Své soukromí si velmi střeží. Manželku Louisu si vzal za ženu během soukromého obřadu loni v srpnu.

Dilara Sanlik (Max Verstappen)

Nizozemský mladík Max Verstappen je důkazem toho, že jablko nepadá daleko od stromu. Jeho otec Jos zvládl mezi lety 1994 až 2003 ve Formuli 1 odjet 106 závodů a dvakrát se dostal na stupně vítězů. Asi ale nečekal, že se syn Max vydá v jeho stopách tak brzy.

V polovině března roku 2015 odstartoval do úvodní Velké ceny sezony v Austrálii jako nejmladší jezdec v historii Formule 1. V kokpitu vozu Toro Rosso seděl Verstappen junior v době, kdy mu bylo 17 let a 166 dní. Překonal tak téměř o dva roky do té doby nejmladšího pilota F1 Jamieho Alguersuariho, jenž debutoval ve věku 19 let a 125 dní.

Od té doby zvládl Max odjet 102 závodů, v nichž nasbíral 948 bodů. Na začátku roku 2016 ještě odjel pět závodů ve voze Torro Rosso, pak ale podepsal smlouvu v týmu Red Bull Racing a hned první Velkou cenu v novém voze vyhrál, čímž se stal ve věku 18 let a 228 dní nejmladším vítězem v dějinách F1.

Dozvědět se něco o jeho soukromém životě není snadné, protože si jej bedlivě střeží před dotěrnými novináři. Známo však je, že má vztah s německou studentkou Dilarou Sanlik.

Foto: Profimedia.cz