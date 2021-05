FOTO: Polonahé fanynky na fotbalových tribunách. Těšme se na mistrovství Evropy!

Nepřehlédnutelné jsou fanynky při velkých fotbalových akcích. Když se koná mistrovství světa, Evropy nebo Jižní Ameriky, je často zajímavější pohled na tribuny než na trávník.

Krásně to bylo vidět před třemi roky v Rusku, před pěti lety ve Francii, nebo o dva roky dříve v Brazílii. A už si pomalu můžeme představovat, jak to bude vypadat letos během evropského šampionátu (pokud ovšem budou moci do hledišť fanoušci).

FOTO + VIDEO: Victoria - nejžhavější fanynka Zlatana Ibrahimoviče

Ale vlastně, proč si to nepředstavit? Vycházet můžeme z toho, co bylo k vidění na nedávných šampionátech. A bylo toho opravdu dost. Stačí se mrknout do fotogalerie.