FOTO: Podívejte se na dresy týmů v NHL před 27 lety a nyní. Vypadají teď lépe, či hůř?

Vývoj nezastavíš, říká se, a platí to i pro vzhled hokejových dresů v NHL. Na první pohled to může vypadat, že se kluby drží tradice a moc toho nemění (a řada z nich to tak opravdu dělá), ale při bližším pohledu (nebo při větším odstupu) zjistíme, že to nemusí být tak docela pravda. Řada oddílů v průběhu let experimentovala s novými logy a vizuální podoba dresů se často radikálně proměnila.

FOTO: NHL otevírá cestu reklamám na dresech. Takhle by mohly vypadat

Zkusili jsme se vrátit o sedmadvacet let zpátky a porovnali jsme stejnokroje, jež nosili hráči v NHL v sezoně 1994/95, kterou poznamenala výluka, s těmi, jež oblékají nyní. Tehdy hrálo soutěž jen 26 klubů. Dva z nich se od té doby přestěhovaly do nového působiště, bereme je však jako kontinuální pokračovatele, proto se v naší fotogalerii objevují. V případě Winnipegu to neplatí, protože současní Jets jsou novým klubem. Přesto zde porovnáváme dresy původních Tryskáčů s těmi dnešními. Zda jde o posun k lepšímu či k horšímu, to už necháváme na vašem posouzení a vkusu.