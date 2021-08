FOTO: Pocta umělců kouči Fergusonovi. Občas je to dost silná tráva

Tu zapěl redaktor ódu na jeho trenérskou genialitu, támhle zase bývalí svěřenci opěvovali jeho motivační praktiky. Všude jen chvála a uznání na adresu Alexe Fergusona.

Svou troškou do mlýna přispěli také umělci, kteří skotského kouče zvěčnili ve více či méně povedených dílech. Během let, kdy Ferguson vládl na Old Trafford, jich vznikly desítky, možná stovky.

S přibývajícími úspěchy počet děl rostl. V následujících kapitolách najdete pět obrazů, které sira Alexe zachycují tak, jak ho viděli mistři štětce či grafici. Občas je to dost silná tráva…