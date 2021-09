FOTO: Petr Čech jako Zorro mstitel a dalších 47 hráčů, kteří museli hrát fotbal v maskách

Někdy to vypadá, jako by na fotbalové hřiště pustili mýtického Zorra mstitele. Nebo jako by z pevnosti If uprchl Dumasův literární muž se železnou (dnes spíše s kevlarovou) maskou. Nebo jako by mezi bílými lajnami probíhal maškarní karneval.