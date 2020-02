FOTO: Otevře NHL cestu reklamám na dresech? Pokud ano, takhle by mohly vypadat

Před pár lety uvedl jeden z tehdy nejvyšších představitelů NHL John Collins pro SportsBusiness Journal, že přichází čas pro reklamy na dresech. V žádném ze čtyř hlavních sportů na kontinentě (kromě hokeje ještě americký fotbal, baseball a basketbal) dosud k tomuto kroku nesáhli a hokejová liga by tak byla v tomto ohledu průkopníkem.

Informace tehdy vzbudila mezi hokejovými fanoušky v Severní Americe bouři nevole a mnozí se s obavami dívali směrem do Evropy. V diskusních fórech se jako odstrašující příklady objevovaly i fotky dresů některých celků z české extraligy.

Jak by tedy mohly vypadat stejnokroje týmů v NHL za pár let, pokud by opravdu došlo k jejich komercionalizaci? Zahráli jsme si na grafiky a výsledek najdete ve fotogalerii.