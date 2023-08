FOTO: Nejzoufalejší sportovní disciplína? Basket ve spodním prádle

Zatímco o Lingerie Football League by se s přivřenýma očima dalo mluvit jako o nejrajcovnější „sportovní“ soutěži na světě, o její basketbalové sestřičce to rozhodně neplatí. Zoufalejší podívanou byste asi těžko hledali.

Lingerie Basketball League vznikla v roce 2011. Zakladatelé a promotéři soutěže si od basketbalistek ve spodním prádle slibovali plné haly a tučné zisky, ale jejich snaha skončila fiaskem. Po roce to spoře oděné holky musely zabalit.

„Soutěž“ hrály čtyři týmy z Los Angeles – Beauties, Divas, Glam a Starlets. Brzy však bylo jasné, že holky s basketbalovým míčem pod koši nejsou tím pravým artiklem, po kterém by nadržený americký divák prahl. Po odehrání 14 zápasů se nad LBL zavřela voda.

O rok později to za oceánem zkusili s obměněnou soutěží pod názvem Bikini Basketball League, ale ani ta díru do světa neudělala. V roce 2014 hrály BBL čtyři celky – Illinois Heart, Miami Spice, Houston Inferno a Atlanta Storm. Odvážný podtitul soutěže zněl „basketbalová liga pro sexy sportovní dámy“, ale při pohledu do fotogalerie by se o tom dalo dost silně pochybovat. Není divu, že se za soutěží opět zavřela voda, a to i kvůli hysterickým útokům feministek...