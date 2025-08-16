FOTO: Módní (r)evoluce. Jak manželé Beckhamovi udávali v minulých letech trendy v oblékání

Beckham, to už dávno není jen jméno slavného anglického fotbalisty. David a Victoria Beckhamovi, to je značka, jejíž tržní hodnota je vyjádřena desítkami milionů liber.
Že byl David Beckham skvělým fotbalistou, o tom pochybuje málokdo. Ale fotbal byl vždycky jen částí jeho života. Tou druhou, která teď naplno ovládá jeho čas, je byznys.
Spolu s manželkou Victorií, někdejší členkou dívčího seskupení Spice Girls, jsou stále jednou z nejsledovanějších dvojic na světě. Mimo jiné také proto, že udávají módní trendy.
