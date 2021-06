Ve fotbale jsou značky jako Adidas, Nike, Puma a další samozřejmostí. Ale co kdyby to tak nebylo? Co kdyby Real Madrid, Barcelonu, Bayern Mnichov, Juventus a další vzali útokem módní návrháři? Jak by vypadal Karim Benzema v dresu od Gucciho? Nebo Robert Lewandowski v modelu od Huga Bosse? S touto vizí si na svém Instagramu pohrál Nick Teixera.

Posuďte výsledek jeho práce ve fotogalerii. Co na to říkáte?