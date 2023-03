FOTO: Maskoti klubů z NHL. Jsou to děsivé zrůdy, nebo milí plyšáci?

Že by se každý maskot, které mohou vídat diváci v NHL, návrhářům povedl, o tom by se dalo dost dobře pochybovat. Někteří vypadají jako zhmotnělé noční můry, jiní jako mutanti z ostrovní genetické laboratoře doktora Moreaua.

VIDEO: Největší démon mezi maskoty? Harvey the Hound z Calgary

Ale jak se říká, co člověk, to jiný vkus, názor a pohled na věc. Ve fotogalerii najdete ikony 31 klubů z nejslavnější hokejové soutěže světa a sami můžete posoudit, kteří mají atributy milého plyšáka, a kteří připomínají spíše monstra z galaxie Arkana. Pokud se ptáte, proč nepředstavíme maskoty všech 32 klubů z NHL, pak vězte, že New York Rangers nikdy žádného maskota neměl…