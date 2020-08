FOTO: Leryn Franco – (bývalá) oštěpařka s postavou sexy modelky

Děvčat, jež by mohla bez ostychu okamžitě zamířit z atletického stadionu na módní mola, není tak málo, jak by se možná mohlo zdát. Škoda, že už mezi nimi chybí jedna z nejpohlednějších žen, která se v minulých letech stejně často jako ve sportovních arénách, vyskytovala také v ateliérech fotografů. Jde o bývalou paraguayskou oštěpařku Leryn Franco, která naposled odhodila své nádobíčko do dáli v roce 2014 a momentálně už se věnuje pouze modelingu a herectví.

Momentálně osmatřicetiletá krasavice se v minulosti představila na třech olympiádách, nikdy se však nedostala do finále a pro Češku Barboru Špotákovou nebyla pořádnou soupeřkou. Ale televizní kamery si jí vždycky zatraceně hodně všímaly. Při pohledu do fotogalerie se není čemu divit. Leryn - opravdu nám na stadionech moc chybíš...