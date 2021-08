FOTO: Kdo z (ex)Sparťanů má největší kočku? Pavel Kadeřábek!

Pokud by se v kabině pražské Sparty během uplynulých let vyhlašovala soutěž o nejkrásnější partnerku, do popředí by se postavil Pavel Kadeřábek. Devětadvacetiletý reprezentant, který momentálně hraje v německém Hoffenheimu, má totiž za manželku bývalou missku Terezu Chlebovskou.