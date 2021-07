FOTO: Kdo je nejhůře oblečeným fotbalistou na světě? Alex Song!

To není móda, není to ani osobitý styl. Je to zkrátka něco strašného. O záložníkovi Alexi Songovi, který hrával v Arsenalu, Barceloně či West Hamu a jenž je od loňského listopadu hráčem džibutského klubu AS Arta/Solar 7, se může jen málokdo domnívat, že má vkus pro oblékání. On sám si ale pravděpodobně myslí pravý opak.

Nejlepší asi bude, když si uděláte obrázek sami z jeho fotografií v síti Instagram či na Twitteru. Pokud ale patříte mezi estéty, pak se raději ani nedívejte. Nebo rovnou volejte módní policii…