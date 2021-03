FOTO: Kdo má nejhezčí babu v KHL? Kokainový hříšník Jori Lehterä

Je mu už třiatřicet let a má za sebou pět ročníků v NHL. Po příchodu z Evropy parádně zvládl v dresu St. Louis Blues premiérovou sezonu za Atlantikem, ale jeho výkonnost postupně uvadala až skončil dokonce ve farmářském celku.

V září roku 2017 vtrhla do jeho domu policie a zabavila kokain. Finský hokejista Jori Lehterä byl v podezření, že je zapojen do distribuce drog. Ani po sportovní stránce to tehdy nebylo ono. Jeho čas na ledě se smrskl na pár minut za zápas. Nyní už je ale opět na vrcholu a patří k výrazným osobnostem KHL.

Jedinou z radostí bronzového medailisty z olympiády v Soči je také rodina. Jeho manželka Lotta je určitě jednou z nejkrásnějších hokejových poloviček na světě. Možná - ale to závisí na osobním vkusu - je tou úplně nejkrásnější. Vlastní názor si můžete udělat po zhlédnutí fotogalerie.