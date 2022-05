Inna Puhajková

Nejdelší Jágrův vztah, který skončil po šesti letech. Po boku Inny Puhajkové byl, když hrál v New Yorku, odešel na ruskou Sibiř do Omsku a dokázal se vrátit do NHL. A zatímco Džegr pak ještě válel v nejslavnější hokejové soutěži světa, Inna Puhajková se stala sporťačkou na Nově.

Foto: Profimedia.cz