FOTO: Takhle hokejoví fanoušci Vancouveru dobývali svět před covidem. Teď mají utrum

Pro Kanadu je hokej sportem číslo jedna. Je to národní náboženství, kterému podléhají i imigranti. Vezměte si třeba Vancouver. Ve městě na západním pobřeží země už bílý muž svůj boj prohrál (tak praví kamarád, který se po dvou letech strávených ve Vancouveru vrátil domů). Ulice jsou plné asijských přistěhovalců, kteří však nemají problém s tím, aby přijali místní kulturu, k níž samozřejmě patří i hokej.

Fanoušci Vancouveru Canucks patří mezi ty nejvěrnější, proto ani nepřekvapí, že svou hokejovou příslušnost rádi demonstrují. V dresech a s klubovými vlajkami nechodí jen po domovském městě, ale rádi se předvedou i ve světě. Tedy bylo tomu tak do doby, než svět zachvátilo covidové běsnění a nejrůznější zákazy a omezení, včetně těch, jež se týkají cestování. Do té doby si jej ale téměř celý podmanili, což dokládají jejich fotografie na portálu We Are All Canucks.

Čínská zeď, Benátky, šikmá věž v Pise, Abbey Road v Liverpoolu, pyramidy – to je namátkou jen pár lokalit, kde už o hokejovém Vancouveru vědí. Ale s logem klubu se také seznámili obyvatelé ptačí říše i podmořští živočichové, velbloudi nebo nosorožci. A v dresu si dokonce zapózoval chlapík s kalašnikovem v Afghánistánu. Důkazem je tato fotogalerie. Mimochodem, český portál s podobnou tematikou by určitě nebyl marný…