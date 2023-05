FOTO: Fotbalista Mauro Zarate v Evropě pohořel. Mnohem víc zaujala jeho manželka

Argentinský útočník Mauro Zarate býval považován za velký fotbalový talent. Dnes je mu 36 let, ale nikdy se mu nepodařilo zúročit potenciál, který v něm vězel. A už se mu to ani nepodaří. Ale vem to čert. Aspoň v osobním životě se může těšit tím, že má jednu z nejhezčích manželek mezi všemi současnými hráči.