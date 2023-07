FOTO: Bu bu bu bu bu! Podívejte se na nejstrašidelnější masky hokejových brankářů

Před dávnými časy se stavěli do hokejových branek jen ti nejodvážnější chlapi. Komu by se taky chtělo jen tak čelit s holou kebulí tvrdým pukům? Bylo to v dobách, kdy si gólmani mohli nechat o nějaké masce jenom zdát. Dnes už je ale všechno jinak.