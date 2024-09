FOTO: 41 žen známých (ex)tenistů. Kdo má (nebo měl) doma největší kočku?

V souvislosti s nejatraktivnějšími ženskými protějšky se většinou mluví o fotbalistech. Je to celkem pochopitelné – fotbal je nejpopulárnější sport na světě a ti kdo ho hrají, si jaksi samozřejmě uzurpují právo na nejhezčí holky. Ale pořád jich ještě zbývá dost na jiné sportovce. Třeba na tenisty.

Mezi tenisovými hráči (je jedno zda současnými, nebo těmi, kteří už ukončili profesionální kariéru) se najde spousta chlapů, kteří nemusí mít přítelkyni nebo ženu zamknutou doma ve sklepě, aby ji radši nikdo nespatřil a nevyděsil se. Právě naopak – překvapivě velkému procentu tenistů fandí z ochozů krasavice, jejichž vnady režiséři televizních přenosů s chutí prostříhávají do hluchých míst během utkání.

Provedli jsme frontální útok do světa (ex)manželek a (ex)přítelkyň současných i bývalých tenistových hráčů a přes čtyři desítky jsme jich vybrali a zařadili do fotogalerie. Střelili jsme samozřejmě i do českých řad.