Fotbalový světoběžník. Podívejte se, ve kterých zahraničích klubech hrál Tomáš Pekhart

Třicetiletý útočník má ve sbírce stříbrnou medaili z mistrovství Evropy hráčů do 17 let i stříbro ze světového šampionátu dvacítek. Zahrál si i na Euru 2012 a ve sbírce má taky český titul se Slavií. Tomáš Pekhart však během své kariéry prošel i několika zahraničními kluby. Najdete je v následujících kapitolách.

Pekhart odešel v roce 2006 ze Slavie do Tottenhamu. V ročníku 2006/07 odehrál dvacet zápasů za akademii Spurs a blýskl se v nich 19 zásahy. Jenže jeho nadějný rozjezd brzdily zdravotní problémy a Pekhart si v Premier League nikdy nezahrál.

Southampton FC

V létě roku 2008 odešel z Tottenhamu do Southamptonu, ve kterém vydržel půl roku. V Championship si připsal devět startů a jeden gól. Poté se vrátil do Tottenhamu, který jej poslal do Slavie.

Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia