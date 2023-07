Fotbalový bavič. 10 památných hlášek Petra Švancary. Připomeňte si, co plánoval s Karlem Gottem

Brněnský odchovanec Petr Švancara těžce nesl, když na sklonku brněnského angažmá před několika lety stále častěji začal vysedávat na lavičce Zbrojovky. Po jednom z takových zápasů se neudržel.

„Když jsem na hřišti, padají góly. Tak nechápu, proč nehrávám. Trenér mi prostě nevěří a na hřišti mě nechce,“ rýpl si do tehdejšího kouče Ludevíta Grmely po zápase s Baníkem Ostrava.

Trenérovi se ale nezamlouvalo, že si „Švanci“ vypouštěl do médií, co se mu zachtělo, a v jihomoravské metropoli to začalo pořádně jiskřit. Věta, kterou tenkrát pronesl po zápase s Baníkem, byla jen jednou z mnoha, jež ho připravily o kariéru v Brně.

Švancara vešel do dějin i dalšími nezapomenutelnými hláškami, které si po jeho odchodu do fotbalového důchodu stojí za to připomenout. Tady jsou ty nejlepší:

O zahřívání lavičky ve Slavii: „Jsem jako mercedes, který nevyjel z garáže."

O lásce k bránění: „Kdo se vrací, nevěří svému gólmanovi."

O svých hláškách: „To jsou takové moje Švancarovinky. Nepřemýšlím nad nimi, napadnou mě v té mé elektrikářské palici.“

O svých funkcích v týmu: „Já jsem nástěnkář, pokladník, útočník, kapitán a nevím, co mám všechno za funkce. To mě na tom fotbale prostě baví."

O svém věku: „Před zápasem je mi 25 a po skončení 42. Takže po zápase s Jihlavou se dám dohromady až tak po dvou dnech."

O své budoucnosti: „Jsem si jistý, že až s Karlem Gottem oba skončíme ve své profesi, založíme spolu firmu."

O reprezentační pozvánce po zápase s Jihlavou, které dal dva góly: "Díval jsem se na telefon a reprezentační trenér Bílek se ještě neozval. Budu proto hrát stále s pokorou a třeba si mě všimnou."

O ocenění za Gól roku, který dal Bohemians: „Děkuji obráncům Bohemians, bez jejich přičinění bych ho nezískal."

O mimofotbalové kariéře: „S takovým vercajkem bych kariéru v pornobranži neudělal."

Foto: FC Zbrojovka Brno