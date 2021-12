Fotbaloví vyslanci v zemi tulipánů. 3 Češi, kteří působí v nizozemské Eredivisie. Jak se jim vede?

Nizozemská Eredivisie sice nepatří mezi pět nejvýznamnějších a nejkvalitnějších fotbalových lig v Evropě, její úroveň je však hodně vysoká. V současné sezoně v ní předvádí své umění také tři čeští borci. Jak se jim to zatím daří, na to odpovídají následující kapitoly.

Tomáš Hájek (Vitesse Arnhem) Zlínský odchovanec Tomáš Hájek byl dlouho nedílnou součástí českého ligového cirkusu. Někdejší hráč Plzně či Mladé Boleslavi před dvěma lety vyrazil na svou první zahraniční štaci a přestoupil z Viktorky do nizozemského Vitesse. V novém působišti podepsal smlouvu do konce sezony 2022/23 s roční opcí. Od té doby odehrál v Eredivisie 24 utkání. Gól ani asistenci si dosud do statistik nezapsal, viděl však čtyřikrát žlutou kartu. V aktuálním ročníku se na hřiště dostal desetkrát, z toho šestkrát jako člen základní sestavy. Foto: Profimedia.cz

Václav Černý (Twente FC) Vypadalo to, že Václav Černý má nakročeno k velkolepé kariéře. Už v 16 letech ho koupil z Příbrami slavný Ajax Amsterdam a následně vyzrával v tamní vyhlášené akademii. Nastálo se však do sestavy týmu neprobojoval, protože jeho rozlet utnulo vážné zranění, které ho vyřadilo na rok ze hry. V roce 2019 zamířil do Utrechtu. Odtud si v sezoně 2020/21 odskočil na hostování do Twente, kam letos v létě přestoupil. I zde se však musel vyrovnávat se zdravotními problémy. Kvůli zranění kolena letos nehrál deset měsíců a teprve od půlky listopadu se postupně zapojuje do hry jako střídající hráč. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2023. Foto: Profimedia.cz