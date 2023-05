Fotbalové supertalenty. 9 hráčů, kteří se stali nejlepšími českými dorostenci minulých let

Tehdy porazil Matěje Vydru s Ladislavem Krejčím a věštila se mu zářivá kariéra. Později zamířil do Německa, hrál v Dánsku, pak se ale vrátil do Sparty a stal se v tu chvíli nejdražší ligovou posilou všech dob. Letenský klub za něj tenkrát zaplatil více než 70 milionů korun. V únoru 2020 - v pouhých sedmadvaceti letech - ukončil kariéru. Po půldruhém roce už byl ale zpátky na ligových trávnících. Zahrál si v Mladé Boleslavi, v Jablonci a nyní kope v dresu Viktorie Žižkov.

Václav Kadlec byl nejprve druhý mezi mladšími dorostenci, o rok později tuto anketu vyhrál a v roce 2009 už triumfoval mezi staršími dorostenci. Na to navázal i v následující sezoně, během níž se vypracoval v oporu Sparty a poprvé nakoukl do národního týmu.

Po dvou letech kralování Václava Kadlece ho sesadil z trůnu nejlepšího českého dorostence Tomáš Kalas, který v té době hostoval z Chelsea v nizozemském Arnhemu. Talentovaný obránce, jenž zvítězil před Martinem Hurkou ze Slavie a Filipem Twardzikem z Celtiku Glasgow, byl předtím členem stříbrné party z Eura hráčů do 19 let a měl za sebou megapřestup do londýnské Chelsea.

Uplynuly dva roky a Maškův rekord vyrovnal jeden z největších talentů českého fotbalu posledních let. Václav Černý, rovněž odchovanec Příbrami, triumfoval také čtyřikrát v řadě. Ofenzivně laděný záložník se stal v roce 2014 hráčem Ajaxu Amsterdam, stálé místo v sestavě si ale nevybojoval a přestoupil do Utrechtu. Momentálně je hráčem Twente.

Talentovaný zadák se vydal do zahraničí už v 16 letech, kdy zamířil do Bergama z Teplic. V aktuální sezoně hostoval v Jablonci.

Nejlepším českým starším dorostencem za rok 2018 byl vyhlášen tehdejší obránce italského celku Atalanta Bergamo a kapitán reprezentačního týmu do 19 let David Heidenreich. V anketě byl nominován společně s Tomášem Keplem z Viktorie Plzeň a Matějem Kovářem z Manchesteru United. Plzeňský mladík skončil druhý, brankář anglického celku na třetím místě.

Prvenství dokázal o rok později obhájit. To už měl za sebou dokonce debut v reprezentaci dospělých, v níž se stal historicky nejmladším hráčem. Za Hložkem skončil v roce 2020 jeho týmový spoluhráč Adam Karabec a Jakub Drozd z Baníku Ostrava. Už v 18 letech byl nejdražším českým hráčem ve Fortuna lize a následně si prožil debut na mistrovství Evropy. Loni v létě přestoupil do Leverkusenu. Experti mu předpovídají skvělou fotbalovou budoucnost.

Adam Karabec (2021)

Záložník Adam Karabec oslaví v červenci teprve dvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první předloni v červenci do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti.

Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2025, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí dva a půl milionu eur. Už teď je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů.

O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl.

Foto: Profimedia.cz