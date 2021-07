Fotbalové supertalenty. 7 hráčů, kteří se stali nejlepšími českými dorostenci minulých let

Tehdy porazil Matěje Vydru s Ladislavem Krejčím a věštila se mu zářivá kariéra. Později zamířil do Německa, hrál v Dánsku, pak se ale vrátil do Sparty a stal se v tu chvíli nejdražší ligovou posilou všech dob. Letenský klub za něj tenkrát zaplatil více než 70 milionů korun. Vážné zdravotní problémy však předčasně ukončily jeho kariéru, během níž se od talentovaného forvarda asi čekalo víc.

Václav Kadlec byl nejprve druhý mezi mladšími dorostenci, o rok později tuto anketu vyhrál a v roce 2009 už triumfoval mezi staršími dorostenci. Na to navázal i v následující sezoně, během níž se vypracoval v oporu Sparty a poprvé nakoukl do národního týmu.

Po dvou letech kralování Václava Kadlece ho sesadil z trůnu nejlepšího českého dorostence Tomáš Kalas, který v té době hostoval z Chelsea v nizozemském Arnhemu. Talentovaný obránce, jenž zvítězil před Martinem Hurkou ze Slavie a Filipem Twardzikem z Celtiku Glasgow, byl předtím členem stříbrné party z Eura hráčů do 19 let a měl za sebou megapřestup do londýnské Chelsea.

Uplynuly dva roky a Maškův rekord vyrovnal jeden z největších talentů českého fotbalu posledních let. Václav Černý, rovněž odchovanec Příbrami, triumfoval také čtyřikrát v řadě. Ofenzivně laděný záložník se stal v roce 2014 hráčem Ajaxu Amsterdam, stálé místo v sestavě si ale nevybojoval a přestoupil do Utrechtu. Na začátku července se upsal na dva roky klubu Twente, kde v minulém ročníku hostoval.

David Heidenreich (2018)

Nejlepším českým starším dorostencem za rok 2018 byl vyhlášen obránce italského celku Atalanta Bergamo a tehdejší kapitán reprezentačního týmu do 19 let David Heidenreich. V anketě byl nominován společně s Tomášem Keplem z Viktorie Plzeň a Matějem Kovářem z Manchesteru United. Plzeňský mladík skončil druhý, brankář anglického celku na třetím místě.

Talentovaný obránce se vydal do zahraničí už v 16 letech, kdy zamířil do Bergama z Teplic. Minulý ročník strávil na hostování v mateřském klubu, ale zkomplikovaly mu jej potíže s kolenem, kvůli nimž většinu sezony promarodil. Nyní se vrací do Itálie, kde má podepsanou smlouvu do roku 2024.

