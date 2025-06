Fotbalové (super)talenty. 11 hráčů, kteří od roku 2009 vyhráli anketu o nejlepšího českého dorostence

Část 1 / 12



Pavel Nedvěd býval nejlepším hráčem planety, Milan Baroš se stal elitním kanonýrem Eura, Jan Koller byl postrachem všech obran, které motali také Tomáš Rosický s Karlem Poborským. Ty časy jsou bohužel pryč, český fotbal však stále produkuje nadějné hráče, o čemž rok co rok svědčí výsledky Galavečeru Našeho fotbalu. Ten mimo jiné korunuje nejlepší dorostence roku. Jména devíti borců, kteří ovládli posledních šestnáct ročníků, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Václav Kadlec (2009 a 2010) Václav Kadlec byl nejprve druhý mezi mladšími dorostenci, o rok později tuto anketu vyhrál a v roce 2009 už triumfoval mezi staršími dorostenci. Na to navázal i v následující sezoně, během níž se vypracoval v oporu Sparty a poprvé nakoukl do národního týmu. Ofenzivní elita. 13 nejlepších útočníků Sparty za posledních 30 let Tehdy porazil Matěje Vydru s Ladislavem Krejčím a věštila se mu zářivá kariéra. Později zamířil do Německa, hrál v Dánsku, pak se ale vrátil do Sparty a stal se v tu chvíli nejdražší ligovou posilou všech dob. Letenský klub za něj tenkrát zaplatil více než 70 milionů korun. V únoru 2020 - v pouhých sedmadvaceti letech - ukončil kariéru. Po půldruhém roce už byl ale zpátky na ligových trávnících. Zahrál si v Mladé Boleslavi, v Jablonci a pak kopal v dresu Viktorie Žižkov. Nyní je hráčem Milína. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Tomáš Kalas (2011) Po dvou letech kralování Václava Kadlece ho sesadil z trůnu nejlepšího českého dorostence Tomáš Kalas, který v té době hostoval z Chelsea v nizozemském Arnhemu. Talentovaný obránce, jenž zvítězil před Martinem Hurkou ze Slavie a Filipem Twardzikem z Celtiku Glasgow, byl předtím členem stříbrné party z Eura hráčů do 19 let a měl za sebou megapřestup z Olomouce na Stamford Bridge. V současnosti je hráčem německého Schalke 04. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Dominik Mašek (2012 a 2013) Dominik Mašek se stal prvním hráčem v historii, který vyhrál anketu čtyřikrát v řadě. Dvakrát triumfoval mezi mladšími a dvakrát i mezi staršími dorostenci. To už byl bývalý fotbalista Příbrami, v jejímž dresu se stal nejmladším ligovým debutantem, hráčem Hamburku. V barvách německého celku se však neprosadil, příliš šancí nedostal ani v Nizozemsku a vrátil se domů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Václav Černý (2014 a 2015) Uplynuly dva roky a Maškův rekord vyrovnal jeden z největších talentů českého fotbalu posledních let. Václav Černý, rovněž odchovanec Příbrami, triumfoval také čtyřikrát v řadě. Ofenzivně laděný záložník se stal v roce 2014 hráčem Ajaxu Amsterdam, stálé místo v sestavě si ale nevybojoval a přestoupil do Utrechtu. Pak byl hráčem Twente, odkud zamířil do Wolfsburgu. Uplynulou sezonu strávil na hostování v Glasgow Rangers. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Michal Sadílek (2016 a 2017) Odchovanec Slovácka Michal Sadílek napodobil Dominika Maška a Václava Černého, a triumfoval čtyřikrát v řadě - nejdříve dvakrát mezi mladšími a pak i mezi staršími dorostenci. Šikovný obránce či defenzivní záložník byl další nadějí českého fotbalu, která rozvíjela nadějnou kariéru v zahraničí, konkrétně Nizozemsku. Sadílek podepsal profesionální smlouvu s PSV Eindhoven, následně se však upsal Twente. Na začátku července se stane hráčem pražské Slavie. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 David Heidenreich (2018) Nejlepším českým starším dorostencem za rok 2018 byl vyhlášen tehdejší obránce italského celku Atalanta Bergamo a kapitán reprezentačního týmu do 19 let David Heidenreich. V anketě byl nominován společně s Tomášem Keplem z Viktorie Plzeň a Matějem Kovářem z Manchesteru United. Plzeňský mladík skončil druhý, brankář anglického celku na třetím místě. Talentovaný zadák se vydal do zahraničí už v 16 letech, kdy zamířil z Teplic do Bergama. V roce 2023 se vrátil do vlasti a upsal se Hradci Králové. V příštím ročníku bude na hostování v Prešově. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Adam Hložek (2019 a 2020) V sedmnácti letech se sparťanský talent Adam Hložek stal poprvé nejlepším starším dorostencem roku. O rok dříve kraloval kategorii mladších dorostenců. Za sebou nechal Jana Žambůrka z Brentfordu a Filipa Firbachera z Hradce Králové. Drazí debutanti. 5 českých fotbalistů, kteří měli při premiéře v reprezentaci nejvyšší tržní cenu Prvenství dokázal o rok později obhájit. To už měl za sebou dokonce debut v reprezentaci dospělých, v níž se stal historicky nejmladším hráčem. Za Hložkem skončili v roce 2020 jeho týmový spoluhráč Adam Karabec a Jakub Drozd z Baníku Ostrava. Už v 18 letech byl nejdražším českým hráčem v lize a následně si prožil debut na mistrovství Evropy. V roce 2022 přestoupil do Leverkusenu, odkud se o dvě léta později stěhoval do Hoffenheimu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Adam Karabec (2021) Záložník Adam Karabec oslaví na začátku července dvaadvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Mladí a (ne)perspektivní. 5 hráčů Sparty do 23 let, jimž končí hostování v jiných klubech. Vrátí se na Letnou? Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2026, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí pět milionů eur, tedy přes 120 milionů korun. Už nějaký čas je v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. Na začátku loňských prázdnin bylo rozhodnuto, že zamíří do zahraničí, ale z Letné ho pustili pouze na roční hostování do Německa, kde měl pomoci Hamburku k postupu z druhé ligy do Bundesligy, což se podařilo. Během sezony nastupoval pravidelně, odehrál 31 utkání, dal tři góly a zaznamenal čtyři asistence. Německý klub má opci na přednostní odkup, jenže cena za českého reprezentanta je pro klub údajně příliš vysoká. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Daniel Samek (2022) V květnu 2021 si záložník Daniel Samek odbyl premiéru v české první lize a v dalším ročníku byl na hřišti devatenáctkrát, z toho jedenáctkrát figuroval v zahajovací jedenáctce. Do statistik si zapsal tři góly a stejný počet nahrávek. Když střílel svou premiérovou ligovou branku do sítě Baníku Ostrava, bylo mu teprve sedmnáct a půl roku. V létě 2022, v 18 letech, zamířil vstříc prvnímu zahraničnímu angažmá, když ho z Edenu koupilo za dva miliony eur italské Lecce, s nímž podepsal smlouvu do roku 2027, zatím se však debutu v Serii nedočkal. Minulý ročník strávil na hostování v Hradci Králové. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu přibližně na 17 milionů korun. V lednu 2023 získal ocenění pro nejlepšího českého staršího dorostence a za sebou nechal Lukáše Ambrose z Wolfsburgu a Lukáše Maška z Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Matouš Krulich (2023) Osmnáctiletý útočník Matouš Krulich se stal v sezoně 2023/24 nováčkem na české prvoligové scéně. V nejvyšší soutěži debutoval v dresu Jablonce v severočeském derby s Libercem a od té doby pak nastoupil do dalších čtrnácti střetnutí. Premiérové vstřelené ligové branky se dočkal už ve třetím utkání. Proti Slovácku nastoupil na domácím hřišti poprvé v základní sestavě a odměnil se za důvěru gólem, jímž pečetil konečné skóre na 2:0. Zároveň byl oceněn jako nejlepší hráč střetnutí. Na konci debutového ročníku měl ve statistikách tři vstřelené góly. Druhé místo v anketě obsadil Daniel Rus ze Sparty a třetí skončil brankář Plzně Viktor Baier. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Jiří Panoš (2024) Jiří Panoš je benjamínkem v sestavě Plzně. Když loni 20. července naskočil do debutového utkání v nejvyšší soutěži dospělých, bylo mu 16 let, osm měsíců a pět dní. Od té doby si zapsal v ligové soutěži do statistik 15 startů, z toho tři v základní sestavě, a jednu asistenci. Odchovanec Viktorie nastoupil také v šesti zápasech Evropské ligy. Budoucnost Viktorie? 4 teenageři, kteří v sezoně 2024/25 nastoupili v dresu Plzně V anketě o nejlepšího staršího dorostence roku 2024 se umístil na prvním místě před Danielem Rusem ze Sparty a Mikulášem Konečným ze Slavie. Jelikož je na očích a podává nadějné výkony, jde cena talentovaného záložníka a člena reprezentace do 20 let vytrvale nahoru. Podle portálu TransferMarkt se nyní pohybuje kolem 45 milionů korun. Foto: Profimedia.cz