Fotbalové mistrovství světa 1938 - ve stínu války. Němci hajlovali, Československo padlo

A co Československo? To narazilo na Bulhary a po remíze 1:1 v Sofii vyhrálo doma 6:0. Mezi odvetou si Čechoslováci střihli přípravné duely na ostrovech a zejména duel v Anglii (4:5) byl hodně vydařený, rozhodla jej až trefa Matthewse v době, kdy hřiště tonulo v mlze a tmě.

O účast ve Francii si zahráli i Lotyši či Palestinci. Prvně jmenovaní prošli až do souboje s Rakouskem, ten ale nezvládli. Jenže, jak už víme, na turnaji nakonec nestartovalo ani Rakousko, týmů bylo jen patnáct.

Podobně se povedlo projít Švýcarům přes nabubřelé Němce, to se také moc nečekalo. Italové zdolali Nory v prodloužení, stejně jako Brazilci Poláky – nádherný duel skončil výsledkem 6:5 a Jihoameričané doslova kouzlili – ukázali první tvář, tu hezčí. Nu a nakonec Čechoslováci – s Nizozemím vyhráli 3:0, Košťálek, Bouček a Nejedlý se trefili v prodloužení.

Fenomenální Leonidas vstřelil dvě branky, více vidět ale byla až nečekaná brutalita Brazilců. Ti fasovali červené karty už v prvním utkání, hlavně kvůli jejich tvrdé hře nemohl do odvety nastoupit gólman Plánička…

Z této prohry se Seveřané nevzpamatovali ani v boji o bronz. Sice vedli, ale nakonec podlehli Brazilcům 2:4 - to už opět střílel uzdravený Leonidas. Velkolepé finále nabídlo šest branek, Maďaři ale drželi krok jen v úvodu – Tikos srovnal na 1:1. Druhý gól dali až za stavu 1:3 a nakonec podlehli 2:4. Itálie se opět stala nejlepším týmem světa.

V semifinále se odehrály dva rozdílné zápasy. Brazílie (bez zraněného Leonidase) srdnatě vzdorovala Itálii a předvedla zase tu hezčí tvář, podlehla ovšem 1:2. To Švédové, zřejmě namlsaní výhrou s Kubou, nestačili zírat – Maďaři je vyprovodili výsledkem 5:1.

Československá stopa



Československý celek se musel v nejdůležitější fázi mistrovství světa obejít bez zraněného brankáře Pláničky. Jeho absence byla na hřišti znát. (Foto: Profimedia.cz)

Československá stopa tentokrát nebyla tak výrazná jako o čtyři roky dříve v Itálii. Proč? Mužstvo podlehlo dost možná uspokojení. Chyběla náhrada za Sobotku, počítalo se s Bicanem, ale u něj se nestihly vyřídit potřebné formality. České občanství obdržel díky neschopnosti úřadů (jinak to nelze nazvat) dva dny po skončení turnaje.

Jak by to mohlo vypadat s ním, to naznačily tři přátelské zápasy po turnaji - Československo porazilo Švédsko 6:2, Jugoslávii 3:1 a Rumunsko 6:2, Bican se trefil osmkrát. Jenže na turnaji nebyl.

Úzký a poměrně starý kádr (jen 18 hráčů, jel například i Puč, tou dobou již za zenitem) byl příčinou toho, že v odvetě proti Brazílii tým neměl síly. Navíc se zranil vynikající Plánička, pro kterého to byl zároveň konec kariéry. Byl to tak trochu symbolicky soumrak československého fotbalu – po výše zmíněných utkáních totiž přišel Mnichov…