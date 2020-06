Fotbalové kšeftování. 5 velkých hráčských výměn. Kdo na nich nejvíc vydělal?

Na fotbalovém trhu nemusí hrát největší roli vždycky jen peníze. Čas od času si kluby vymění i hráče. Ne vždy z toho ale profitují obě strany. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pět velkých obchodů, při nichž dva fotbalisté putovali opačným směrem. Ke každému přidáváme vítěze, tedy klub, který na výměně vydělal víc.

1995: Andy Cole – Keith Gillespie (Newcastle – Manchester United)

Andy Cole odcházel v roce 1995 jako živoucí legenda z Newcastlu do Manchesteru United, kde se také nesmazatelně zapsal do klubové historie. (Foto: Profimedia.cz) V lednu roku 1995 šokoval anglickou Premier League přestup útočníka Andyho Colea z Newcatlu do Manchesteru United. Celková cena obchodu činila sedm milionů liber, přičemž do přestupu byl zahrnut i forvard Keith Gillespie, kterého Red Devils poslali do Newcastlu. VÝBĚR: 8 nejlepších fotbalistů Newcastlu United v historii klubu Cole byl součástí týmu Alexe Fergusona do roku 2001 a pomohl Rudým ďáblům vybojovat pět anglických titulů, dvě trofeje z FA Cupu a vítězství v Lize mistrů. Spolu s Dwightem Yorkem vytvořil nejobávanější útočné duo druhé poloviny devadesátých let. Gillespie strávil v Newcastlu tři sezony, patřil sice do základní sestavy, ale žádného úspěchu se nedočkal. Na této výměně vydělali na Old Trafford.

2004: Michael Owen – Antonio Núňez (Liverpool – Real Madrid)

Michael Owen v Realu Madrid nenaplnil velká očekávaní. Přestože úplně nezklamal, po roce se vrátil ze Španělska do Anglie a zakotvil v Newcastlu. (Foto: Profimedia.cz) Po osmi úspěšných letech v Liverpoolu se zázračné dítě anglického fotbalu vydalo v létě roku 2004 na první zahraniční štaci. Michael Owen zamířil do Realu Madrid, který za něho zaplatil osm milionů liber a přidal navíc ještě španělského záložníka Antonia Núňeze. 5 nejlepších útočných dvojic v historii Liverpoolu Ani jeden z hráčů nesplnil to, co od něho v novém klubu očekávali. Owen strávil na San Bernabeu jen jedinou sezonu, pak se vrátil zpátky do Premier League. Stejně dlouho vydržel na Anfield Road Núňez. Ale zatímco anglický reprezentant odehrál 36 ligových zápasů a nastřílel 13 branek, Španěl v Liverpoolu úplně pohořel. Nastoupil jen do 18 utkání a nedal jedinou branku.

2006: William Gallas – Ashley Cole (Arsenal - Chelsea)

Odchod z Arsenalu udělal z Ashleyho Colea v očích fanoušků zrádce. V Chelsea však získal nejen vyšší plat, ale i řadu trofejí. (Foto: Profimedia.cz V srpnu roku 2006 Chelsea dotáhla do zdárného konce přestup obránce Ashleyho Colea z Arsenalu. Za jednoho z nejoblíbenějších hráčů Gunners, který pomohl vybojovat dva tituly a tři výhry v FA Cupu, zaplatil majitel klubu Roman Abramovič pět milionů liber a navíc přidal i hráčskou náhradu – francouzského stopera Williama Gallase. VÝBĚR: Van Persie a 13 dalších nenáviděných fotbalových zrádců Z Colea byl v očích fanoušků Arsenalu rázem nenáviděný zrádce, ale na Stamford Bridge se stal legendou, která vešla do klubové historie. Blues pomohl vyhrát titul v roce 2010, čtyři trofeje v FA Cupu, Ligu mistrů a Evropskou ligu. Gallas nevyhrál v Arsenalu nic a v roce 2010 se přestěhoval do týmu největšího rivala Kanonýrů – do Tottenhamu. Vítězem této výměny je jednoznačně Chelsea.

2009: Zlatan Ibrahimovič – Samuel Eto’o (Barcelona – Inter Milán)

Samuel Eto'o a Zlatan Ibrahimovič byli součástí obchodu mezi Barcelonou a Interem Milán v roce 2009. Více se výměna vyplatila italskému klubu. (Foto: Profimedia.cz) V létě roku 2009 Barcelona zoufale toužila po podpisu kontroverzního švédského útočníka Zlatana Ibrahimoviče z Interu Milán. Za vytáhlého ostrostřelce poslala do italského klubu Aleksandra Hleba a Samuela Eto’oa. K tomu přidali katalánští bossové ještě 40 milionů liber. FOTO, VIDEO: To musíte vidět! Fanynka Zlatana Ibrahimoviče v akci Švédská superhvězda vydržela na Camp Nou jen jeden rok a putovala zpátky do Milána - tentokrát do AC. Zato Kamerunec Eto’o se v dresu Interu činil – pod vedením Josého Mourinha pomohl vyhrát italský titul i Ligu mistrů. Je asi jasné, kdo na tomto obchodu vydělal – navzdory tomu, že Zlatan byl jistě lepší hráč než Eto’o, Barca to nebyla.