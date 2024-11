Fotbalové klenoty od sousedů. 5 nejdražších Slováků, kteří hrají v české Chance lize

4. – 5. Ľubomít Tupta (Slovan Liberec) – cca 20 milionů korun

V 26 letech je fotbalový životopis slovenského útočníka Ľubomíra Tupty pěkně bohatý. Odchovanec Prešova se ještě jako teenager vypravil do Itálie, kde byl pět let hráčem Verony. Hellas ho však pravidelně expedoval na hostování – zahrál si v Ascoli, v Sionu a v sezoně 2021/22 byl zapůjčen do Liberce, kde na sebe upozornil velmi povedenými výkony. V září 2022 se upsal jako volný hráč dalšímu italskému klubu, ale Pescara ho po podzimní části sezony poslala hostovat opět do Liberce. Na severu Čech během jarní části ligového ročníku zářil a v 17 zápasech se blýskl šesti brankami. Na začátku loňských prázdnin pak podepsal se Slovanem smlouvu. V aktuální sezoně odehrál všech 15 zápasů a na konto si připsal tři góly a jednu asistenci.