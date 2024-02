Fotbalové hymny, znělky, pochody a oslavné songy. Tyhle skvosty musíte slyšet!

Ke každému fotbalovému klubu patří tradiční barvy, domácí stadion, nezaměnitelné dresy, trofeje a jedinečná historie. Ale to není všechno. Čím by byl klub bez hymny?

Natrefil jsem na to úplnou náhodou, ale jakmile se tak stalo, uvědomil jsem si, že jsem narazil na malý audiopoklad. Na webu 45football.com někdo zveřejnil fotbalové hymny, znělky, pochody a oslavné songy, které jsou doplněny naskenovanými přebaly desek, na nichž vyšly, a to včetně informací, z jakého roku pocházejí a kdo je jejich autorem.

Některé kusy vzbuzují pousmání či přímo hurónský smích, jiné připomínají písničky ze Studia kamarád pro osmileté děti, další zase ovlivnila diskoéra osmdesátých let minulého století. Mezi stovkami nahrávek ale natrefíte i na opravdové skvosty – například na hymnu Realu Madrid „Hala Madrid“ z roku 1959.

Za pozornost určitě stojí také několik hymen Barcelony, píseň Liverpoolu, Manchesteru United nebo asi vůbec nejfotbalovější song ve výběru – hymna anglického Nottinghamu Forrest s názvem „We’ve Got The Whole World In Our Hands.“ Mezi téměř čtyřmi stovkami písní je i česká verze hymny londýnské Chelsea „Zelená je tráva.“ Tyhle skvosty prostě musíte slyšet.

Stačí jen kliknout a poslouchat. Opravdu to stojí za to.

Na přebaly části desek se podívejte ve fotogalerii:



Přebaly gramofonových desek, na kterých vycházely hymny fotbalových klubů.