Fotbalové drahokamy. 4 nejdražší mladíci v německé Bundeslize, kteří stojí 30 milionů eur a víc

4. Youssoufa Moukoko, 18 let (Borussia Dortmund) – 30 milionů eur

Už když mu bylo 12 let, hrál v německé reprezentaci do 16 let a vzbuzoval údiv. Youssoufa Moukoko totiž vypadal mnohem vyspěleji než jeho o několik let starší spoluhráči a protihráči. Nyní je mu (údajně) 18 let a hraje za tým Borussie Dortmund v Bundeslize dospělých. 8. prosince 2020 debutoval Moukoko za Dortmund v Lize mistrů jako střídající hráč v zápase proti Petrohradu a stal se nejmladším borcem v historii soutěže ve věku 16 let a 18 dní. První start za Dortmund v Bundeslize zaznamenal proti Werderu Brémy a svůj premiérový gól vstřelil o tři dny později proti Unionu Berlín, čímž se stal ve věku 16 let a 28 dní nejmladším střelcem v historii Bundesligy a o jeden rok překonal rekord Floriana Wirtze (17 let a 34 dní). V aktuální sezoně zatím naskočil do čtyř bundesligových zápasů a starty sbírá pouze jako střídající hráč. Ve vestfálském klubu