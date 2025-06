Fotbalová Sparta je stále bez trenéra. O jakých jménech se nejvíc spekuluje?

Po dvou úspěšných letech pod trenérem Brianem Priskem nastal ve fotbalové Spartě v uplynulém ročníku Chance ligy velký výkonnostní a zejména výsledkový propad. Letenští v lize skončili až čtvrtí, přičemž alespoň předkolo Konferenční ligy si zajistili až v úplně posledním kole nadstavbové části. To už na jejich lavičce nestál Lars Friis, který byl ze své funkce odvolán po porážce ve finále MOL Cupu s Olomoucí.



Část 1 / 6



Sparťané musejí pro své mužstvo hledat nového lodivoda, přičemž zřejmě budou chtít pokračovat v nastolené cestě zahraničních trenérů. Mnoho času jim ale už nezbývá, nová sezona startuje již 16. července. Kdo tedy bude v prvním kole na lavičce Sparty stát? V uplynulých měsících a týdnech bylo předmětem četných spekulací pět mužů, jejichž profily najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 Philippe Clement Někdejší belgický reprezentant spojil svou hráčskou kariéru především s Bruggami, se kterými posbíral dva tituly, tři domácí poháry a čtyři výhry v Superpoháru. Nejčastěji nastupoval na pozici středního obránce, či defenzivního záložníka. Zahrál si také na mistrovství světa 1998 a Euru 2002. Když vedl Spartu cizinec. 6 zahraničních trenérů, kteří dosud šéfovali letenskému týmu V minulosti byl považován za velkou trenérskou naději, s Genkem a Bruggami ostatně hned třikrát vyhrál domácí ligu a dvakrát byl zvolen nejlepším belgickým koučem. Následně vedl Monako ve francouzské Ligue 1 a také skotské Rangers, kteří jej odvolali letos v únoru. Jméno jednapadesátiletého rodáka z Antwerp bylo ve spojitosti se Spartou zmiňováno v uplynulých týdnech asi nejvíce, řada fanoušků již měla jeho příchod za hotovou věc. Podle posledních informací to však s Clementem až tak horké není a k žádným významnějším jednáním nakonec nedošlo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Bo Svensson Po Priskem a Friisovi by šlo o třetího Dána na lavičce Sparty v řadě. Pětačtyřicetiletý Svensson má trenérské zkušenosti z Bundesligy, kde se v Mohuči po skončení hráčské kariéry plynule přesunul do role asistenta a v roce 2021 se stal hlavním jejím hlavním koučem. A vedl si skvěle, nejprve totiž klub vytáhl ze sestupového pásma, v dalších dvou letech pak se skromným celkem dokonce bojoval o evropské poháry. V minulé sezoně pak převzal berlínský Union, kde však odkoučoval jen 17 zápasů a těsně po Vánocích byl z pozice odvolán. Příchodu do Sparty by údajně Svensson mohl být nakloněn, obzvláště poté, co si další žhaví zájemci o jeho služby – Kolín, Brémy a Augsburg, své nové trenéry již našli. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Brian Priske Řada fanoušků jeho odchod do Feyenoordu nenesla snadno, přesto se asi nenajde nikdo, koho by tato varianta v současné situaci nenapadla. Příliš pravděpodobná však zřejmě není. Priske je po nevydařeném angažmá v Nizozemsku bez práce od února, v minulých týdnech se však hojně spekulovalo o zájmu Wolfsburgu, či Rangers. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Kjetil Knutsen Pro spoustu fanoušků by se jednalo o vysněnou variantu, která však nejspíš zůstane utopií. Šestapadesátiletý Nor je totiž pevně etablován v týmu Bodø/Glimt, s nímž během dosud sedmiletého působení získal čtyři tituly a udělal z něj konkurenceschopný celek i na evropské scéně, kde mimo jiné postoupil do semifinále Evropské ligy. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by Knutsen mohl mít zájem tento ambiciózní projekt ve prospěch Sparty opouštět. Zvláště poté, co v minulosti již měl odmítnout i větší kluby, mimo jiné třeba anglický Brighton. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Mark Papszun Strůjce fotbalového zázraku v polském Rakówu Čenstochová, se kterým vystoupal ze třetí ligy až k mistrovskému titulu v Ekstraklase a účasti v evropských pohárech. Na konci sezony 2022/23 klub opustil, aby se o rok později zase vrátil a navázal na předchozí úspěšné období. V uplynulém ročníku Raków skončil v lize druhý, pouhý bod za mistrovským Lechem Poznaň. Jelikož v Čenstochové má Papszun smlouvu i na příští sezonu, jeho příchod do Prahy se nezdá jako příliš pravděpodobný. Na radaru letenského celku by nicméně i směrem do budoucna rozhodně být měl. Foto: Profimedia.cz