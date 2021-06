Fotbalová přestavba v Ostravě. Pět důležitých hráčů, kteří opustili kabinu Baníku

Martin Fillo – Fastav Zlín

Pětatřicetiletý Martin Fillo přišel do Baníku v rozehrané sezoně 2017/18. Dříve nastupoval na ofenzivních pozicích, v Ostravě se ale stáhl dozadu a patřil k pilířům slezského týmu. Ještě v uplynulém ročníku zasáhl do 32 duelů, v závěru sezony ale chodil do hry spíše coby střídající hráč, a tak nyní změnil dres. Bývalý hráč Plzně, Mladé Boleslavi, Příbrami či Teplic zamířil do Zlína.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia