Fotbalisté za velké peníze. 9 nejdražších útočníků z Chance ligy podle portálu TransferMarkt

Podle renomovaného portálu TransferMarkt bude v jarní části sezony po tuzemských trávnících v Chance lize pobíhat devět hráčů, jejich tržní hodnota činí aspoň tři miliony eur. Najdete je v následujících kapitolách.

8. – 9. Ewerton (Baník Ostrava) – 3 miliony eur (cca 75 milionů korun) V české lize se brazilský útočník Ewerton objevil už v sezoně 2018/19, kdy odehrál první tři utkání v mladoboleslavském dresu. Pořádně na sebe ale upozornil až v ročníku 2020/21, který strávil v Pardubicích, a nesmírně se mu povedl. Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno, načež ho za přibližně 20 milionů korun ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Jenže v nabitém kádru si místo v sešívané sestavě nevybojoval a předloni v létě se přesunul na hostování do Baníku. V Ostravě chytil druhý dech a dokazoval, že talent z něho nevyprchal. Se 14 góly a pěti asistencemi byl nejproduktivnějším hráčem mužstva a loni v létě změnil hostování v přestup za přibližně 25 milionů korun. Internacionální tým z Ostravy. Jaká je tržní cena 11 cizinců, kteří jsou na soupisce Baníku? Ewerton se Baníku upsal do roku 2027 a ukazuje se, že to byl super kauf. V aktuálním ročníku je opět k nezastavení a po 17 podzimních zápasech má na kontě deset branek a tři asistence. Jeho tržní cena stoupá utěšeně nahoru a nyní činí as 75 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

8. – 9. Victor Olatunji (Sparta Praha) – 3 miliony eur (cca 75 milionů korun) Nigerijský útočník Victor Olatunji přišel do Sparty jako náhrada za Tomáše Čvančaru, který zamířil v roce 2023 do Německa. V jarní části sezony 2022/23 byl v Liberci na hostování z Larnaky, v létě Slovan poslal na Kypr 12 milionů korun a hráče získal na přestup. Jenže k severočeskému celku se nepřipojil, protože obratem zamířil do Sparty. Letenští za něj zaplatili necelých 22 milionů korun. V pražském klubu odehrál na podzim 18 ligových střetnutí a nastřílel šest gólů. V pražském klubu jeho tržní cena vzrostla podle portálu TransferMarkt na 75 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

7. Tomáš Chorý (Slavia Praha) – 3,5 milionu eur (cca 88 milionů eur) Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let v roce 2017, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. Slavia bez cizinců. Takto by mohla vypadat sešívaná sestava jen z českých hráčů Ročník 2022/23 ho však zastihl ve skvělé formě - v 34 duelech dal 13 branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Dařilo se mu i v tom minulém, v němž vsítil 12 gólů a na pět nahrával. V létě změnil dres a nyní už pálí ostrými v dresu pražské Slavie. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2027. V současné sezoně dal ve 19 ligových zápasech sedm branek a k nim přidal dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

5. – 6. Rafiu Durosinmi (Viktoria Plzeň) – 4 miliony eur (cca 100 milionů korun) V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů byl také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec loni v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup. Z hornického města do pivní Mekky. 5 fotbalistů, kteří od roku 2020 zamířili z Karviné do Plzně Aktuálně dvaadvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazoval, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než si na konci loňského října vážně poranil koleno a musel na operaci, zasáhl v dresu Plzně do 26 ligových zápasů, nastřílel deset branek a k nim zaznamenal pět asistencí. I přesto, že už více než rok nehraje, jeho současnou hodnotu vyčísluje portál Transfermarkt na čtyři miliony eur. Na hřiště by se mohl vrátit v jarní části sezony. Foto: Profimedia.cz

5. – 6. Jan Kuchta (Sparta Praha) – 4 miliony eur (cca 100 milionů korun) Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Pestrá minulost. 6 ligových klubů, kterými prošel Jan Kuchta, než odešel do Midtjyllandu Angažmá v Lokomotivu Moskva, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, Jan Kuchta kvůli válce na Ukrajině přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouleté hostování, které se předloni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026, ale už po roce dal Praze vale a vydal se na sever Evropy. Dánský Midtjylland za jeho podpis zaplatil necelé tři miliony eur. Dlouho tam ale nepobyl a v polovině ledna se na Letnou vrátil na hostování do konce sezony. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální tržní cenu na čtyři miliony eur. Foto: Profimedia.cz

4. Albion Rrahmani (Sparta Praha) – 5 milionů eur (cca 125 milionů korun) O čtyřiadvacetiletého kosovského reprezentačního útočníka Albiona Rrahmaniho stála loni v létě Slavia, a i když nakonec do Prahy skutečně přišel, místo do Edenu zamířil na Letnou. Sparta za něj zaplatila přibližně 125 milionů korun, čímž se stal jedním z nejdražších ligových fotbalistů historie. Čekalo se od něj ale o trochu víc. V lize naskočil do 11 zápasů, ve kterých dal čtyři branky a na další dvě nahrával. Od poloviny prosince je se svalovým zraněním na marodce. Foto: Profimedia.cz

3. Mojmír Chytil (Slavia Praha) – 6 milionů eur (cca 150 milionů korun) Mojmír Chytil na sebe výrazně upozornil předloni v listopadu, když nasázel v národním týmu tři góly v rozmezí deseti minut v přípravném utkání s Faerskými ostrovy. Češi vyhráli 5:0 a tehdy třiadvacetiletý útočník Olomouce se stal prvním hráčem v historii samostatné české reprezentace, který nastřílel tři branky ve svém premiérovém reprezentačním střetnutí. Nechybělo mnoho a mohl to být i nejrychlejší hattrick, ale tento rekord si nadále drží Jan Koller. Kliment je už ze hry venku. 4 hráči, kteří by se na jaře měli rvát o korunu pro krále střelců Bylo zřejmé, že na Hané dlouho vycházející ofenzivní hvězdičku neudrží. Předloni v létě kývli na nabídku Slavie a Chytil zamířil do Edenu, kde se upsal do roku 2027. Od té doby vyskočila jeho tržní cena na desetinásobek a nyní činí asi 150 milionů korun. V ligové sezoně 2023/24 odehrál 34 ligových utkání, v nichž dal 16 branek a přidal k nim čtyři asistence. Jeho bilance v tomto ročníku činí 17 zápasů a sedm vstřelených gólů. Foto: Profimedia.cz

2. Lukáš Haraslín (Sparta Praha) – 6,5 milionu eur (cca 163 milionů korun) Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín měl v roce 2021 vyřešit problémy na levé straně sparťanské sestavy, přišel na Letnou na hostování z Itálie a následně do pražského klubu přestoupil za necelých 40 milionů korun. Stal se významnou postavou kádru a podílel se na zisku mistrovského titulu. 7 hráčů Sparty, kteří se dosud stali nejlepšími ligovými střelci. Žádný další není na obzoru V minulé sezoně se mu mimořádně dařilo. Nastoupil do 29 ligových utkání a zaznamenal v nich 12 branek a pět asistencí. V současném ročníku dal v deseti zápasech pět gólů a přidal k nim dvě nahrávky. Naneštěstí pro Spartu byl od poloviny října na marodce a na hřiště se vrátí až v jarní části sezony. Portál TransferMarkt odhaduje jeho cenu na více než 160 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

1. Veljko Birmančevič (Sparta Praha) – 7,5 milionu eur (cca 188 milionů korun) Šestadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel předloni v létě na Letnou na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. Poklady z Letné a z Edenu. 7 nejdražších cizinců, kteří působí v české lize Ve Spartě se rychle aklimatizoval, zařadil se k oporám sestavy a nastupuje pravidelně v základní jedenáctce. Ve 32 ligových zápasech minulé sezony nastřílel 16 gólů a na 11 dalších nahrál. Není divu, že Letenští využili opce a hráče si pojistili. Do Francie za něj poslali necelých 60 milionů korun. Podle portálu TransferMarkt to byl dobrý obchod, protože Birmančevičova tržní hodnota je nyní podstatně vyšší. V aktuálním ročníku odehrál 14 ligových utkání, dal čtyři branky a na dvě další nahrál. Foto: Profimedia.cz