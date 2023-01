Fotbalisté za velké peníze. 6 nejdražších útočníků z Fortuna ligy podle renomovaného portálu TransferMarkt

Podle renomovaného portálu TransferMarkt pobíhá po tuzemských trávnících ve Fortuna lize šest hráčů, jejich tržní hodnota činí aspoň půldruhého milionu eur. Najdete je v následujících kapitolách.

3. – 6. Tomáš Chorý (Viktoria Plzeň) – 2 miliony eur (cca 48 milionů korun) Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. 15 hráčů Plzně, kteří dali gól v Lize mistrů. Blýskli se proti Realu Madrid i Barceloně Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. Podzimní část aktuálního ročníku ho však zastihla ve skvělé formě a v 16 duelech dal devět branek a k nim přidal tři nahrávky. Během posledního půlroku jeho tržní cena stoupla podle portálu TransferMarkt na dvojnásobek a momentálně se blíží k hranici 50 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

3. – 6. Tomáš Čvančara (Sparta Praha) – 2 miliony eur (cca 48 milionů korun) Útočník Tomáš Čvančara přišel do Sparty loni v lednu z Jablonce a odehrál v letenském dresu povedenou jarní část sezony, během níž dal sedm branek. Ještě před půldruhým rokem byla cena čistokrevného hroťáka podle portálu TransferMarkt 250 tisíc euro, dnes vyjadřuje jeho hodnotu uznávaný portál na dva miliony eur. V pražském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2025. Dvaadvacetiletý borec nastoupil na podzim do 12 ligových zápasů, dal pět gólů a k nim přidal dvě asistence. Foto: Profimedia.cz

3. – 6. Ivan Schranz (Slavia Praha) – 2 miliony eur (cca 48 milionů korun) V české lize se objevil útočník Ivan Schranz v sezoně 2017/18 v dresu Dukly Praha, odkud si nakrátko odskočil do kyperského Limassolu a následně se upsal Českým Budějovicím. V srpnu roku 2020 zamířil jako volný hráč do Jablonce, kde prožil nejlepší sezonu v kariéře. Na severu Čech nasázel v 28 ligových zápasech 13 branek a následně se dohodl na dvouleté smlouvě s pražskou Slavií. Poklady od sousedů. 5 nejdražších Slováků, kteří hrají v české Fortuna lize V Edenu se rychle zařadil mezi nepostradatelné opory mužstva. V 29 ligových zápasech sezony 2021/22 nastřílel deset gólů, zaznamenal čtyři asistence a s 1484 odehranými minutami byl čtvrtým nejvytíženějším hráčem sešívaného celku. Současnou sezonu začal také skvěle, jenže v polovině září utrpěl vážné zranění, kvůli němuž se dosud – tedy přes sto dní - neobjevil na hřišti. To by se ale v jarní části mohlo změnit. Foto: Profimedia.cz

3. – 6. Moses Usor (Slavia Praha) – 2 miliony eur (cca 48 milionů korun) Jeden nigerijský útočník ze Slavie odešel, další ale v Edenu zůstává. Zatímco Yira Sor už patří belgickému Genku, dvacetiletý Moses Usor bude může působit v sešívaném dresu až do konce sezony 2024/25, kdy mu končí platná smlouva v Edenu. Není ale vyloučeno, že bude brzy následovat svého krajana a slávistická pokladna díky němu nabude na objemu. Má všechny předpoklady, aby jeho cena rostla. Od loňského dubna, kdy přišel do Prahy, se jeho tržní cena zvedla dvacetkrát a nyní činí dva miliony eur. V podzimní části sezony odehrál 15 ligových utkání a dal v nich čtyři góly. Foto: Profimedia.cz

2. Jan Kuchta (Sparta Praha) – 3,2 miliony eur (cca 77 milionů korun) Útočník Jan Kuchta v létě přerušil angažmá v Lokomotivu Moskva, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026, a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli však do Slavie, odkud do Ruska odcházel. Nyní hájí barvy letenského celku, kde je do konce sezony na hostování, za něž Sparta zaplatí rovný milion eur. V pražském klubu si od příchodu pětadvacetiletého forvarda, který se už zabydlel i v reprezentaci, hodně slibovali. Na podzim odehrál v lize 11 utkání a nastřílel v nich čtyři góly. Portál TransferMarkt odhaduje jeho cenu na 3,2 milionu eur. Foto: Profimedia.cz