Fotbalisté za velké peníze. 6 nejdražších útočníků z Fortuna ligy podle renomovaného portálu TransferMarkt

Podle renomovaného portálu TransferMarkt pobíhá po tuzemských trávnících ve Fortuna lize šest hráčů, jejich tržní hodnota činí aspoň půldruhého milionu eur. Najdete je v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

6. Lukáš Provod (Slavia Praha) – 1,5 milionu eur (cca 39,2 milionu korun) Ještě předloni v létě, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 600 tisíc eur.Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál a loni v lednu ho pustili do Edenu. Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem hranice 40 milionů korun, ale ještě do konce sezony by mohla povyskočit o pěkný kus nahoru. Foto: Profimedia.cz

5. David Moberg Karlsson (Sparta Praha) – 1,7 milionu eur (cca 44,4 milionu korun) V prosinci roku 2018 přivedla Sparta na Letnou Švéda Davida Moberga Karlssona. Útočník, který před příchodem do Prahy prošel šesti kluby, podepsal smlouvu na tři a půl roku. V české lize dosud stihl odehrát 46 utkání, ve kterých nastřílel 14 branek a k nim přidal 11 asistencí. Především v současném ročníku se mu vede skvěle a na kontě už má sedm gólů. Poté, co loni jeho tržní cena značně poklesla, je nyní podle portálu Transfermatkt vyšší než v době, kdy do Sparty přišel. Foto: Profimedia.cz

4. Lukáš Juliš (Sparta Praha) – 2,5 milionu eur (cca 65,3 milionu korun) Šestadvacetiletý útočník Lukáš Juliš debutoval v prvním týmu Sparty už v sezoně 2013/14. O své místo ale musel vždy tvrdě bojovat, trápily ho taky zdravotní problémy a z Letné dvakrát odešel na hostování. Loni na jaře působil v Olomouci, kde nabral parádní formu a tu si přenesl i do Prahy. V aktuálním ročníku dal už jedenáct gólů a mohlo jich být i víc, kdyby nebyl od poloviny února zraněný. Jeho aktuální hodnota se vyšplhala už nad 60 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

3. Peter Olayinka (Slavia Praha) – 6 milionů eur (cca 156,8 milionu korun) Nigerijský reprezentant Peter Olayinka je už třetí rok oporou Slavie a vyrostl ve velkého hráče. Tomu odpovídá i zájem o jeho služby z řady bohatých evropských klubů. Chtělo ho AS Řím, pak Stuttgart a později Leverkusen. Slavia za něho v létě roku 2018 zaplatila přes 80 milionů korun, vydělat na něm ale může daleko víc. Pětadvacetiletý borec zažívá zatím nejlepší sezonu v české lize a září také na mezinárodní scéně. Jeho aktuální tržní cena už podle portálu TransferMarkt překročila 150 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

2. Abdallah Sima (Slavia Praha) – 8 milionů eur (cca 209 milionů korun) V zimě ho Slavia ještě udržela, v létě už ale Abdallah Sima zřejmě z Edenu odejde. Kolem devatenáctiletého senegalského forvarda Slavie už krouží slavní zájemci. Píše se o zájmu Evertonu, Paris Saint-Germain, Juventusu a West Hamu United, ale k nim se mohou v případě dobrých výkonů v zápasech s Arsenalem v Evropské lize přiřadit další aspiranti na jeho podpis. Sima začal aktuální sezonu ve slávistickém B-týmu, ale jakmile se ocitl v prvním mužstvu, ukázal, co v něm vězí. V 18 zápasech nastřílel 11 gólů a přidal čtyři nahrávky. Jeho cena už podle portálu TeransferMarkt překročila 200 milionů korun a může ještě do konce ročníku značně vyrůst. Foto: Profimedia.cz