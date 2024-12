Fotbalisté jsou jako ženy. Chodí před zápasy ke kadeřníkovi, psal bloger Cissé

Pusťte fotbalistu ke klávesnici počítače a nebudete se stačit divit, co z něho vypadne. Zvlášť, když zrovna nemá do čeho kopnout.

Francouzský záložník Édouard Cissé ukončil v roce 2012 fotbalovou kariéru v Auxerre a od té doby možná neví, co s volným časem. Aktuálně šestačtyřicetiletý chlapík si přivydělával jako spolukomentátor pro sportovní kanál katarské televize Al Jazeera beIN Sport a od roku 2016 pracoval v pořadu Telefoot na kanálu TF1 a od srpna 2021 působí jako konzultant Ligue 1 pro francouzskou mutaci Amazon Prime Video . A také psal na svůj blog na webu Rue89.

Po článcích o stravovacích zvyklostech fotbalistů nebo o jejich závislosti na videohrách se rozepsal o účesech. A svoje (bývalé) kolegy nešetřil.

„Před zápasem, který vysílá televize, chodí všichni fotbalisté ke kadeřníkovi. Jako ženy!“ napsal Cissé ve svém příspěvku.

Také v něm načrtl portrét dokonalého holiče. Měl by to být profesionál a neměl by být moc upovídaný. V ideálním případě by měl chodit za hráči, když zrovna potřebují „přistřihnout ofinu“, na stadion nebo do hotelového pokoje.

O sobě Cissé napsal, že prošel několika fázemi úpravy vlasů. „Na začátku kariéry jsem měl copánky ve stylu Loko, pak jsem vypadal jako Snoop Doggy Dogg a nakonec jako Ben Harper,“ vypočítává ve svém textu.

Profesionální fotbalisté podle Cissého věří, že čím extravagantnější účes na hlavě mají, tím lépe se mohou prosadit. Například Jay-Jay Okocha si po mistrovství světa v roce 1998 obarvil vlasy na bílo.

„Když jsem se ho ptal, proč to udělal, řekl mi, že je bez smlouvy a takhle si ho spíš někdo všimne. Něco na tom je. Někdy stačí jeden pohled na účes a člověk si hráče zapamatuje daleko víc, než když vidí jeho výkon na hřišti,“ filozofoval na blogu Cissé, podle něhož třeba David Beckham nebo Cristiano Ronaldo byli nejen fotbalisté, ale také rockové hvězdy. „Tady už jde o značku, o styl, který si musí hlídat a pečlivě měnit.“

Jedna kadeřnická procedura na fotbalové lebce prý přijde na desítky eur, ale hráči nezůstávají jen u placení penězi. Protože jejich holiči se většinou rekrutují z řad fanoušků, „uplácejí“ si je dresy, vstupenkami nebo se s nimi nechávají fotit.

Podívejte se na účesy, které proslavily své fotbalové majitele (nebo které proslavili jejich nositelé).

Fotbalové účesy, které proslavily své nositele. A naopak - fotbalisté proslavili své účesy. (Foto: Profimedia.cz)