Fotbal v USA už má 110 let. Takto by vypadala nejlepší americká jedenáctka všech dob

V roce 2013 uplynulo rovné století od založení United States Football Association, tedy organizace, která zastřešuje fotbalové dění ve Spojených státech. Nyní má americký fotbal už 110 let. Jak by vypadala nejlepší americká jedenáctka všech dob? Tento kompletní americký tým snů by hrál v rozestavení 3-4-1-2 a najdete jej v následujících kapitolách.