Fortuna ligu v zimě opustilo 8 gólů. Toto je 5 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny

Pětice fotbalistů, kteří dali v souhrnu osm gólů. To je zanedbatelná ztráta, o kterou během zimy přišla česká nejvyšší soutěž. Všech pět borců s podzimními brankami na kontě, kteří zmizeli z Fortuna ligy do zahraničních soutěží, najdete v následujících kapitolách.

V osmadvaceti letech vyrazil před pár dny záložník Jan Sedlák na svou první zahraniční štaci a do konce sezony se upsal polskému Chořovu. Dosavadní kariéru v české nejvyšší soutěži rozdělil mezi brněnskou Zbrojovku, v jejímž dresu debutoval během sezony 2014/15, a olomouckou Sigmu. Na Hané kopal do míče od roku 2021, ale v aktuálním ročníku se dostal během podzimu na hřiště jen pětkrát a pouze jednou jako člen základní sestavy. Přesto se dočkal premiérového ligového gólu – skóroval na hřišti Baníku Ostrava a přispěl k výhře Olomouce 3:0.

Francouzský defenzivní záložník Christ Tiéhy obléká v aktuální sezoně už druhý dres. I když je ale hráčem Liberce, stejnokroj Slovanu mezi nimi není. Před aktuálním ročníkem uvolnili Severočeši čtyřiadvacetiletého borce na hostování do Edenu, ale ve Slavii nijak zásadně nezaujal. Odehrál 13 ligových utkání, z toho šest v základní sestavě, a dal jeden gól – svůj premiérový v české nejvyšší soutěži. Podařilo se mu to na hřišti Brna, kde sešívaní vyhráli i jeho přispěním 4:0. Ve zbytku sezony už ho ale neuvidíme, protože Liberec se domluvil na jeho hostování s druholigovým anglickým Wiganem.

Na jaře 2020 působil v Olomouci, kde nabral parádní formu a tu si přenesl po návratu i do Prahy. Naneštěstí pro Spartu však kvůli zdravotním problémům odehrál v minulém ročníku jen tři ligová utkání a na podzim toho současného se objevil jen v osmi zápasech. Dal gól na hřišti Mladé Boleslavi a přispěl k výhře Letenských 3:1. V klubu měl smlouvu do konce sezony, ale uprostřed ledna zamířil do druhé španělské ligy a posílil celek Ibizy.

Maksym Talovjerov (Slavia Praha → LASK Linec) - 1 gól

Maksym Talovjerov se stal jednou z posil Slavie během loňského zimního přestupního období. Dvaadvacetiletý stoper zaujal skauty pražského klubu výkony v Českých Budějovicích, kde od sezony 2019/20 odehrál 47 ligových utkání. Mladý Ukrajinec sice nepřišel jako okamžitá posila do základní sestavy, v Edenu s ním ale do budoucna zřejmě počítají, protože mu nabídli k podpisu smlouvu, která vyprší až v prosinci roku 2026.

Loni na jaře naskočil v sešívaném dresu do 11 střetnutí, ale v červenci ho Slavia poslala na hostování do konce roku do Liberce. Na severu Čech odehrál na podzim 13 utkání a dal i jeden gól – trefil se v domácím zápase proti Teplicím a přispěl k vysoké výhře 5:1. Po návratu dlouho v Edenu nepobyl a na začátku února se stěhoval do Rakouska, kde bude do konce sezony hostovat v lineckém LASKu.

Foto: Profimedia.cz