Fortuna liga počítá ztráty. 5 největších hvězd, které v létě odešly do zahraničí

Napsalo se toho hodně. Kromě Koláře a Hložka zahraniční kluby sledovaly taky Petera Olainku, Jana Kuchtu nebo Nicolae Stancia, ti všichni ale pokračují ve Fortuna lize. Tu naopak opustilo jiných pět hvězd, které se vydaly zkusit štěstí do ciziny. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Jakub Brabec (Plzeň - Aris Soluň)

Účastník nedávného EURA míří vstříc svému třetímu zahraničnímu angažmá. Na začátku sezony 2016/17 odešel ze Sparty do belgického Genku, odkud se později vydal do Turecka. V průběhu ročníku 2018/19 přišel do Plzně a ve Viktorce se stal dokonce kapitánem.

Už nějakou dobu se ale hovořilo o jeho odchodu, ve kterém mu vedení západočeského klubu nebránilo. Devětadvacetiletý stoper před pár dny odešel do Arisu Soluň, který skončil v minulém ročníku řecké ligy třetí. Jakub Brabec ve svém novém klubu podepsal smlouvu na tři roky.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia