Finská liga vykrádá extraligu. Pět elitních českých hokejistů, kteří odešli na sever Evropy

Radim Zohorna míří z Mladé Boleslavi do NHL, Roberts Bukarts opouští Vítkovice a bude hrát KHL, několik elitních hokejistů ale odešlo i na sever Evropy. Na extraligovém lovu pak byly především kluby z Finska. Jména pěti elitních Čechů, kteří z extraligy odešli do země tisíců jezer, najdete v následujících kapitolách.

Pětadvacetiletý rodák z Brna se vrací do míst, která dobře zná. V Tappaře už totiž působil a s týmem získal dva finské tituly. Poté zamířil do Astany, loňskou sezonu zahájil ve Švýcarsku a dokončil ji v Liberci, kde přesvědčil o svých velkých kvalitách. V extralize ale pokračovat nebude a na jeho výkony se zase těší fanoušci Tappary.

Michal Moravčík (Tappara Tampere)

Dvojnásobný účastník mistrovství světa v závěru ročníku zamířil z Plzně do Litvínova, odkud po sezoně odešel do Finska. Extraligu tak opouští jeden z nejlepších beků soutěže, který se snažil prosadit i do kádru Montrealu. Pětadvacetiletý zadák bude hrát za finskou Tapparu.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia