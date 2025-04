Finále plné veteránů. 5 nejstarších hráčů, kteří bojují o extraligové zlato

Část 1 / 6



Kromě jiného je to souboj zkušeností. V kádrech finalistů extraligy najdeme dvě desítky borců, kteří mají 31 let či víc. A kvinteto nejstarších matadorů se blíží ke čtyřicítce. O které veterány jde a jak si v play-off vedou, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 Marek Ďaloga (Kometa Brno) – 36 let Bilance v play-off: 17 utkání – 4 body (0+4) Slovenský obránce Marek Ďaloga je hokejovým světoběžníkem. Ještě než se v roce 2012 poprvé objevil v české extralize, působil ve dvou klubech v nejvyšší soutěži ve své vlasti. Po dvou sezonách v Pardubicích zamířil do Sparty a odtud po roce nabral směr KHL, v níž oblékal dres Slovanu Bratislava a čínského Kunlunu. Následně se na skok vrátil do Sparty a sezonu 2018/19 strávil ve švédském klubu Mora IK. 7 týmů, které aspoň dvakrát vyhrály základní část hokejové extraligy Před ročníkem 2019/20 se už potřetí upsal holešovickému klubu, ale pod vedením německého kouče Kruppa odehrál jen 17 utkání. Sparta měla zájem o prodloužení končícího kontraktu, ale s hráčem se nedohodla. Nedlouho poté se urostlý bek upsal Dinamu Riga a po sezoně 2020/21, kterou strávil v Pardubicích, se dohodl na kontraktu v Brně, kde nyní kroutí čtvrtý rok a ještě na další má smlouvu. Ďaloga patří k pilířům sestavy Komety. V základní části tohoto ročníku odehrál 44 utkání a posbíral 18 bodů (9+9). Své zkušenosti i fyzické dispozice skvěle „prodává“ i v play-off, kde má kromě čtyř asistencí na kontě i osm kladných bodů v +/- bodování. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Peter Mueller (Kometa Brno) – 37 let Bilance v play-off: 17 utkání – 11 bodů (6+5) Peter Mueller přišel do české extraligy před sezonou 2018/19 z Rakouska a okamžitě se stal jednou z největších hvězd soutěže. Hned v premiérovém ročníku byl nejproduktivnějším cizincem ligy a získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče soutěže. V ročníku 2020/21 byl se 64 body absolutně nejproduktivnějším hokejistou extraligy. Kanadsko-americký styl v boji o titul. 6 hokejistů ze zámoří, kteří si zahrají v extraligovém finále Na českých kluzištích už pokořil metu 250 odehraných utkání a stále si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ve sbírce úspěchů mu chybí extraligový titul, který by si bezpochyby zasloužil získat. Dočká se ho letos? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Gašper Krošelj (Kometa Brno) – 38 let Bilance v play-off: 3 utkání – průměr 1,34 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 94,6 % Jedničkou mezi tyčemi brněnské klece je třiadvacetiletý Michal Postava, jistotu však mají trenéři Komety i ve druhém gólmanovi. Slovinec Gašper Krošelj se v české extralize poprvé objevil v sezoně 2018/19 a svými výkony v dresu Mladé Boleslavi velmi mile překvapil. V Bruslařském klubu působil pět let, načež v roce 2023 odešel na jednoletou štaci do Banské Bystrice. Loni v létě se ale vrátil do nejvyšší tuzemské soutěže a na rok se upsal Brnu. Fantomové extraligového play-off. 6 posledních brankářů, kteří své týmy dovedli k titulu Pro moravský klub šlo o dobrý kauf. Zkušený veterán odchytal v základní části 12 střetnutí s úspěšností zákroků 91,8 %. Ve vyřazovacích bojích se objevil ve třech čtvrtfinálových duelech s Karlovými Vary a vychytal dvě výhry. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Michal Gulaši (Kometa Brno) – 38 let Bilance v play-off: 15 utkání – 0 bodů Michal Gulaši vyrazil za Atlantik ještě v dorosteneckém věku. Po zisku dvou bronzových medailí na světových šampionátech hráčů do 18 a 20 let (2004 a 2005) se ale vrátil do Vítkovic, kde se usadil v základní sestavě prvního mužstva po dobu tří let. Poté působil tři roky ve Spartě a o sezonu déle pobyl v Karlových Varech. Do západočeského angažmá stačil vklínit jeden rok ve švédské lize. Železní muži. 7 hokejistů, kteří odehráli v české extralize nejvíc zápasů V létě roku 2016 zamířil do moravské metropole a s Kometou vybojoval už dvakrát mistrovský titul (2017 a 2018). V sezoně 2017/18 získal ocenění pro nejlepšího extraligového zadáka. I když mu už táhne na čtyřicítku, pořád je nesmírně platným členem týmu. V základní části sezony odehrál všech 52 zápasů a zaznamenal v nich šest bodů (3+3). V play-off se objevil v 15 duelech, v nichž nebodoval. Smlouvu v Brně má podepsanou do konce ročníku. Bude se loučit třetím zlatem? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Roman Červenka (Dynamo Pardubice) – 39 let Bilance v play-off: 12 utkání – 18 bodů (5+13) Zářil ve Slavii, pak se stal jedním z nejlepších hráčů v KHL. Roman Červenka vycítil v roce 2012, že nastal ten správný čas, a poprvé se vydal zkusit štěstí do NHL. Zakotvil v Calgary, jenže jeho zámořská mise nedopadla tak, jak si představoval. V 39 zápasech posbíral jen 17 (9+8) kanadských bodů. Šikovný útočník býval zvyklý na vyšší čísla, zároveň ale chtěl více hrát, proto to po sezoně v NHL zabalil a posílil Petrohrad, s nímž v ročníku 2014/15 vybojoval titul v KHL. V další sezoně už válel opět v české extralize, konkrétně v Chomutově. Stal se nejproduktivnějším a zároveň také nejlepším hráčem soutěže. V roce 2016 zamířil do Švýcarska, odkud také dorazil na zatím poslední olympijský turnaj do Pekingu, kde dostal na dres kapitánské céčko. Mají zkušenosti z NHL. 11 hokejistů Pardubic, kteří si zahráli v elitní zámořské lize Ve Švýcarsku prožil osm skvělých sezon a na loňském mistrovství světa v 38 letech přivedl jako kapitán český národní tým k titulu mistrů světa. Od ročníku 2024/25 jej opět vidíme v extralize, kde hraje za Pardubice a navzdory pokročilému věku je stále jedním z nejlepších hráčů v nejvyšší soutěži, což dokazuje v zápasech play-off vrchovatou měrou. Foto: Profimedia.cz