Filip Zadina a spol. 12 českých hokejistů, které draftoval Detroit Red Wings a zahráli si v NHL

Vypadalo to, že s NHL se Klíma rozžehnal po sezoně 1996/97, kdy vystřídal tři kluby – Los Angeles, Pittsburgh a Edmonton. Pak zamířil do německého Krefeldu, odkud si ho však překvapivě vytáhl tehdejší generální manažer Detroitu Ken Holland a nabídl mu roční kontrakt. Český forvard však nenaplnil očekávání klubu – odehrál jen 13 utkání a až v tom posledním z nich se dočkal první branky. Zároveň to byla i jeho poslední v NHL. Hokejovou kariéru pak definitivně ukončil po dvou letech v Litvínově v roce 2003.

Petr Klíma strávil v Detroitu poslední sezonu v NHL, ale nebyla to jeho první v dresu Red Wings. Klub ho totiž v roce 1983 draftoval v pátém kole a talentovaný útočník už v ročníku 1985/86 pravidelně nastupoval na led. Ve městě automobilů strávil více než čtyři roky a udělal si v něm skvělé jméno napříč celou ligou. Když ho Detroit v sezoně 1989/90 vytrejdoval do Edmontonu, prokázal mu tím velkou službu – v novém působišti totiž okamžitě pomohl k zisku Stanley Cupu.

Milan Chalupa (49. v celkovém pořadí v roce 1984)

Dvojnásobný mistr světa a čtyřnásobný šampion z tuzemské federální ligy s Duklou Jihlava byl Detroitem draftován v roce 1984, kdy mu bylo už téměř 31 let. Byl ale tenkrát ve věku, kdy mohl ze socialistického Československa odejít za zásluhy do zahraničí. Do města automobilů se skutečně vypravil a v dresu Red Wings odehrál 14 utkání, ale víc šancí nedostal. Posbíral pět asistencí za nahrávky a od další sezony pak působil šest let v německém Freiburgu.